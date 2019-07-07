Çatı onarımında komşu rızası şart

Özellikle büyüşehirlerde müstakil evi olan az. Nüfus, ağırlıklı olarak çok daireli evlerde toplanmış durumda. Hane halklarının, apartmanda bir arada yaşamanın gereği olarak bazı konularda ortak hareket etmesi gerekiyor. Aykırı davranışlarda ise yasalar devreye giriyor. Böyle bir konuya örnek Bursa’da yaşandı. Yargıtay’a emsal karar aldıran olay şöyle gelişti:

MAHKEMEYE TAŞINDI

Çatı katında ikamet eden bina yöneticisi, çatının yenilenmesi için bir şirketle anlaştı. Şirket, belirlenen süreç içerisinde çatıyı yeniledi. Kat maliklerinin çatı için üzerlerine düşen ücreti ödememesiyle şok yaşayan yönetici, çatı yapım bedelini ödemeyenler hakkında icra takibi başlattı. Davalı bina sakinleri, icra kararına itiraz etti. İkinci kez mahkemenin yolunu tutan bina yöneticisi, icra takibine yapılan itirazın kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, davanın reddine hükmetti.

KAT MALİKİ İSTEMEMELİ

Davacı yönetici kararı temyiz etti. Devreye giren Yargıtay 20’nci Hukuk Dairesi, önceki mahkeme kararını onadı. Yargıtay, binanın çatısının yenilenmesi için tüm kat maliklerinin onayının olması gerektiğine hükmetti. Kararda şöyle denildi: “Dava konusu taşınmazın mimari projesine göre ana taşınmazda çatının olmadığı belirlenmiştir. Somut olayda ise davacının kendi dairesini kapatacak şekilde yaptırdığı tespit edilmiştir. Çatı yapımı proje değişikliği gerektirir ve kat maliklerinin oybirliği ile alacağı kararla yapılabilir.”