Türkiye Çatıda 8 gün süren kabus! 'Çantasından çıkardığı şeyi içince beni taciz ediyordu'

Çatıda 8 gün süren kabus! 'Çantasından çıkardığı şeyi içince beni taciz ediyordu'

Türkiye

Çatıda 8 gün süren kabus! 'Çantasından çıkardığı şeyi içince beni taciz ediyordu'

Okuldan tanıdığı Murat A. ile sevgili olan liseli Elanur A. kaçırıldı ve 8 gün boyunca çatıda tutuldu. Kuru ekmekle beslenen ve donma tehlikesi geçiren Elanur A. 'Çantasından çıkardığı bir şeyi içiyordu. Onu içince tavırları değişiyordu, beni taciz ediyordu.' dedi.

03 Haziran 2021, Perşembe 07:28 Son Güncelleme:
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İstanbul’da liseli Elanur A., Murat A. tarafından tehditle kaçırılarak 8 gün boyunca çatıda zorla tutuldu. Sabah'ın haberine göre, donma tehlikesi geçirdi, kuru ekmek ve su ile hayatta kaldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi'nde Elanur A. (14), okuldan tanıdığı Murat A. (17) ile sevgili oldu. İddiaya göre Murat, Elanur'a attığı tehdit mesajlarıyla onunla bir buluşma ayarladı.

 Ailesine, "Amcamlara gidiyorum" diyerek evden çıkan ve Elanur'dan bir daha haber alamayan anne ve babası, evdeki tablette tehdit içerikli mesajları görünce polise başvurdu.

Bıçak zoruyla kaçırıldığını ve günlerce bir binanın çatısında rehin tutulduğunu iddia eden Elanur A., Murat A.'nın kendisini bir binanın çatısına kapattığını söyledi. Murat A.'nın ailesi durumu fark ederek polise haber verdi. Çocuklar ailelerine teslim edildi.

Elanur yaşadıklarını SABAH'a anlattı:

"Benimle buluşmak istedi. Gelmezsen evi başınıza yıkarım dedi. Gittim. Bıçakla tehdit etti. Önce Gebze'de yıkık bir binada kaldık. Sonra beni Maltepe'de bildiği bir binanın çatı katına çıkardı. Fareler vardı. Binanın arka bahçesinden çaldığı battaniyenin üzerinde uyuduk. Geceleri çok soğuktu. Ne yiyecek, ne de para vardı. Beni çatıya kilitleyip geceleri kuru ekmek toplayıp geliyordu. Sadece kuru ekmek ve su vardı. Cami tuvaletini kullanıyordum. Çantasından çıkardığı bir şeyi içiyordu. Onu içince tavırları değişiyordu, beni taciz ediyordu."

Baba Alimerdan A. ise, kızım kaçırıldıktan sonra çocuğun ailesinin arayıp başlık parası teklifi ettiğini iddia ederek, "Ona bunu yaşatanların cezasını çekmesini istiyorum. Koca şehrin göbeğinde böyle bir eşkıyalık olamaz. Suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Sabah- Yunus Emre Kavak- Bulut Yamandağ


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