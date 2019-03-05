Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü

Eleşkirt'in en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi, havanın ısınması ile birlikte yola düştü. Bir kişi tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, kar kütlesi çatıdan çığ gibi düşüyor.

Yoldan geçen kimsenin olmaması olası faciayı engellerken, park halindeki bir araç hasar gördü.

İşte o görüntüler:

Binanın giriş katında kasap dükkanı bulunan Necdet Yazar, kar kütlesinin düştüğü anda içeride çalıştıklarını belirterek, "Deprem olduğunu zannettik" dedi.