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Türkiye Çatıdaki buzağı görenleri hayrete düşürdü

Çatıdaki buzağı görenleri hayrete düşürdü

Türkiye

Çatıdaki buzağı görenleri hayrete düşürdü

Burdur’un Bucak ilçesinde ahırdan kaçıp çatıya çıkan buzağı sahibi tarafından indirildi.

01 Mayıs 2020, Cuma 22:39 Son Güncelleme:
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Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde besici Mesut Uğraş’ın kurbanlık olarak beslediği buzağı ahırdan kaçtı. Bir evin çatısına çıkan buzağı, görenleri hayrete düşürdü. Ahırdan kaçan buzağı, sahibinin çabalarına rağmen bir türlü yakalanamadı. Uzun süre sokakta kovalanan buzağı, yakalanmak üzereyken yol hizasında bulanan bir çatıya atladı. Damdan dama atlayarak kaçmaya çalışan buzağı bir hayli ilginç görüntüler oluşturdu. Sahibinin ve komşuların uzun çabaları sonucu çatıdan indirilen buzağı şakalanıp ahıra bağlandı.

AA

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