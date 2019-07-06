Çatıdan bacaya düşen yavru kedi kurtarıldı

Olay, saat 16.00 sıralarında, Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'a bağlı Yeşiloba Mahallesi Emniyet Sokak'taki bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, müstakil evde oturan Mustafa Elmas evin içinde soba bacasının olduğu kısımda kedi sesi duydu. Elmas, bunun üzerine Adana İtfaiye Müdürlüğü'ne durumu bildirdi.

DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI

Olay yerine gelen ekipler, kediyi düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Kedinin yerinin tespit edilmesinin ardından, dikkatli bir çalışmanın ardından yavru kedi bulunduğu yerden kurtarıldı.

Daha sonra itfaiye erleri kurtardıkları kediye su verdi. Kurtarılan kedi sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine doğal ortamına bırakıldı.

ADANA (İHA)