Çatılarda biriken karlar ekmek kapısı oluyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çatılarda biriken karlar vatandaşa ekmek parası oluyor

05 Mart 2019, Salı 23:58 Son Güncelleme:
A A
Çatılarda biriken karlar ekmek kapısı oluyor

Aylardır etkili olan kar yağışının ardından çatılarda biriken karların temizliği vatandaşlara da ekmek kapısı oluyor.

6 katlı binalara çıkarak kar temizliği yapan vatandaşlar, günlük ortalama 70- 80 TL kazanıyor.

Çatı temizleyen bir işçi, “Kışın soğuk havaların ardından sıcak havayı fırsat bilerek 6 katlı binalar olmak üzere tüm çatıları temizliyoruz. Düşme ihtimalimiz de var ama mecburuz çünkü evimize ekmek götürmek zorundayız.

Helal para kazanmak olsun da iş ne olursa olsun yaparız” dedi. 

HAKKARİ (İHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.