Çatısı çöken ağılda 18 koyun telef oldu

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde çatısı çöken ağıldaki 18 koyun telef oldu

27 Şubat 2019, Çarşamba 21:31 Son Güncelleme:
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Çatısı çöken ağılda 18 koyun telef oldu

Alınan bilgiye göre, Ormanlı Mahallesi’nde Behzat Yıldırım’a ait ağılın çatısı, biriken karın ağırlığı nedeniyle çöktü.

18 KOYUN TELEF OLDU

Ağıldaki 18 koyun telef oldu. Behzat Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle biriken karın çatının çökmesine neden olduğunu belirtti.

''BİR ANDA GÜRÜLTÜ DUYDUK''

Yıldırım, bazı hayvanları kurtarabildiklerini ifade ederek, "Damdan çıktıktan sonra bir anda gürültü duyduk. Koşup baktığımızda dam yıkılmış. Ne diyelim başımıza gelecek olan malımıza geldi." diye konuştu.

TEKİRDAĞ (AA)

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