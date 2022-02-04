Türkiye Çatıya çıkıp Cumhurbaşkanı’na hakaret eden zanlı gözaltına alındı

Çatıya çıkıp Cumhurbaşkanı’na hakaret eden zanlı gözaltına alındı

Türkiye

Çatıya çıkıp Cumhurbaşkanı’na hakaret eden zanlı gözaltına alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde AK Parti Teşkilatı binasının çatısına çıkıp intihar edeceğini iddia eden kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edince gözaltına alındı. Zanlının boşanma aşamasında olduğu eşinin şikayeti üzerine hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

04 Şubat 2022, Cuma 18:35 Son Güncelleme:
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Olay, ilçe merkezindeki AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı’nın bulunduğu binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 6 katlı binanın çatısına çıkan A.Ç., 7 aydır çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia ederek intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri intihar girişimi nedeniyle bina önüne hava yatağı açarken, polis ekipleri de A.Ç.’yi ikna etmeye çalıştı.

Bu sırada görevliler A.Ç.’nin eşini arayarak kızı ile telefonda görüşmesini sağladı. Zanlının bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri kendisini tutarak binadan aşağı indirdi. Gazetecilerin soruları üzerine zanlı "İstanbul yasası, evimi yıktı, yavrumu elimden aldı" diye yanıt verip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etti. Zanlı ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Zanlının geçtiğimiz yıl Aralık ayında da Kaymakamlık binasına giderek duvarda asılı bulunan Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını yırtarak küfür ve hakaretlerde bulunmuş ve polis tarafından gözaltına alınmıştı. Zanlının eşi ile boşanma davasının devam ettiği, çocuğunun velayetinin annesine verildiği ve eşinin şikayeti üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Öte yandan intihar girişiminin yaşandığı sırada olayı izlemeye çalışan bir sürücü otomobiliyle refüje çıktı. Otomobil asılı kaldığı refüjden polis ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

İHA

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