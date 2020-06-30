Tek lokmalık kurabiye için: Çatlak kurabiye tarifi

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Çatlak kurabiye tarifi

Çatlak kurabiye malzemeleri

2 su bardağı un

2 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığının ucu ile tuz

1 kahve fincanı kakao

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı pudra şekeri

Çatlak kurabiye yapılışı

Pudra şekeri hariç tüm malzemeleri derin bir kapta iyice yoğurun. Yağlı ve parçalanan bir hamur elde edin. Hamurunuzu streç filme sarıp buzdolabında en az 2 saat bekletin. Hamurunuz dinlendikten sonra buzdolabından çıkarın. Pudra şekerini bir tabağa alın. Kurabiye hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elinizde güzelce yuvarlayın ve pudra şekerine bulayın. Fırın tepsisinin tabanına yağlı kağıt yayın. Kurabiyeleri araları biraz boşluk kalacak şekilde tepsiye dizin. Önceden 180 derecede ısıttığınız fırında 15 dakika kadar pişirin.



