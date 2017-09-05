Çatlak oluşumunu engellemek için...
A ve E vitaminleri, Papatya, Lavanta, Biberiye ve Kalendula gibi cildin yenilenmesine yardımcı olan doğal bitki özleri ile çatlaklarınızın oluşumunu engelleyin
Bio-Oil'in içerisinde yer alan patentli formüi Purcellin yağı ise bitki özlerinin ve vitaminlerin cilt tarafından hızlıca emilmesini sağlıyor. Böylece cildin yenilenme sürecine destek olurken, ciltte yağlı bir his bırakmıyor.
Bio‑Oil en az 3 ay boyunca günde iki kez çatlak izlerinin üzerine dairesel hareketlerle masaj yapılarak uygulanmalıdır. Hamileliğin üçüncü ayından sonra karın, göğüs, bel, kalça, uyluk gibi çatlak izi oluşumuna yatkın bölgelere uygulanmaya başlanmalıdır.
Bio-Oil – Cilt Bakım Yağı 60 ml 36TL, 125 ml 60TL.
Bio‑Oil en az 3 ay boyunca günde iki kez çatlak izlerinin üzerine dairesel hareketlerle masaj yapılarak uygulanmalıdır. Hamileliğin üçüncü ayından sonra karın, göğüs, bel, kalça, uyluk gibi çatlak izi oluşumuna yatkın bölgelere uygulanmaya başlanmalıdır.
Bio-Oil – Cilt Bakım Yağı 60 ml 36TL, 125 ml 60TL.