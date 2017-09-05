Çatlak oluşumunu engellemek için...

Bio-Oil'in içerisinde yer alan patentli formüi Purcellin yağı ise bitki özlerinin ve vitaminlerin cilt tarafından hızlıca emilmesini sağlıyor. Böylece cildin yenilenme sürecine destek olurken, ciltte yağlı bir his bırakmıyor.Bio‑Oil en az 3 ay boyunca günde iki kez çatlak izlerinin üzerine dairesel hareketlerle masaj yapılarak uygulanmalıdır. Hamileliğin üçüncü ayından sonra karın, göğüs, bel, kalça, uyluk gibi çatlak izi oluşumuna yatkın bölgelere uygulanmaya başlanmalıdır.