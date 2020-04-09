Çatlak tedavisinde yeni yöntemler

Neredeyse her üç kadından birinde görülen deri çatlakları hayati risk oluşturmaz, vücut fonksiyonlarını etkilemez, buna rağmen kadınlarda yarattıkları psikolojik sorun ile “çok büyük bir kozmetik kusur'' olarak kabul edilir. Ünlülerin estetik cerrahı Opr. Dr. Arif Eroğlu, Dermostria ile çatlak tedavisinin son derece tatmin edici ve etkili estetik uygulamalarından olduğunu söyledi. Elma ve Armut olarak kadın vücudunun ikiye ayrıldığını belirten Opr. Dr. Arif Eroğlu, çatlakların vücut tipine göre ve kadının içinde bulunduğu dönemine göre farklı bölgelerde gelişebildiğini belirtti.

Elma tipli insanlarda bel, göbek, sırt bölgelerine; armut tipli insanlarda bacak, basen, diz bölgelerine sıklıkla Dermostria uygulaması yaptığını ifade eden Opr. Dr. Arif Eroğlu, derinin genetik eğilim ve yaşa göre gevşeyerek ve çatlayarak kalitesinin bozulduğu durumlarda Dermostria çatlak tedavisi yapmanın çok uygun olduğunu söyledi. Opr. Dr. Arif Eroğlu, "Vücudun belli bir esneme kapasitesi vardır. Esneme ve daralma hali kapasiteyi aştığında dokular çatlak alarmı verir. Kilo alıp verildiği zaman en çok hangi bölgelerde değişim yaşanıyorsa o bölgede derinin gevşeyip gerilmesi daha sık olmaktadır. Doğal olarak da en çok çatlaklar sıklıkla vücutta değişimin en fazla olduğu bölgelerde oluşmaktadır. Bu sebeple çatlak onarımı için yapılan estetik işlemleri genellikle bu bölgelere uyguluyoruz" dedi.

Çatlak tedavisinde en kalıcı yöntem Dermostria

Günümüzde çatlak tedavisinde en etkili ve kalıcı yöntem Dermostria. Buna ek olarak kullanılan ev ürünleri tedavinin devamı için fazlasıyla yeterli.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, çatlak tedavisinde Dermostria teknolojisini tercih etmesinin sebeplerini şöyle sıraladı: Dermostria’nın natürel mekanizmaları harekete geçiren insan doğasına uyumlu pratik bir yöntem olması, hemen etki göstermesi, gündelik hayatı aksatmaması, çatlakları yok ederken deri gerginliği etkisinin artarak uzun yıllar boyunca devam etmesi ve sonucun kalıcı olması.

Dermostria çatlakları onarmanın yanında cilt dokusunda elastin- kolajen miktarını arttırıyor, cildi daha genç ve sağlıklı bir dokuya kavuşturuyor. Dermostria adeta cildi yeniden yapılandırıyor.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, ‘j-Plasma sadece çatlaklı dokuları düzelten bir cilt gençleştirme uygulaması değildir aynı zamanda sıkılaştırma etkisiyle bir cilt germe yöntemi olarak kabul edilebilir.’ diye ifade etti.

Dermostria çatlak ve gevşek derisi olan hastalar için uygulanan yeni jenerasyon bir deri onarma ve sıkılaştırma teknolojisidir. Dermostria teknolojisi hem var olan kolajen liflerini maksimum derecede kısaltır hem de yeni kolajen liflerin oluşumunu sağlar. Dermostria teknolojisinde çok güçlü ve hızlı bir şekilde anında gözle görünen bir sonuç hastayı mutlu eder ve psikolojik açıdan özgüvenini destekler. Dermostria, fibroblastları shock effect etkisiyle uyarır. Mevcut kolajenler hemen kısalır. İlk etkinin ardından Dermostrianın uzun zamanda çıkan etkisi kontrollü mekanik ve kimyasal stimülasyon sonucu yeni kolajen uyarımıdır.

Hamilelik çatlakları bunalım sebebi

Hamilelik sonrası lohusalık sendromu içindeki bir kadında gevşemiş ve çatlaklı bir deri bölgesi, ciddi bir içe kapanma ve bunalım sebebi.

Deri çatlaklarıyla yaşamak kadınların moralini daha çok bozuyor. Çatlaklar, özellikle spor salonu ve yüzme gibi aktivetelerde, giysilerin seçiminde günümüzün modern kadını için görsel bir imaj sıkıntısı yaratıyor.

Bilinçsizce yapılan spor sonrası kas geliştiren erkeklerin derilerinin çatlaması estetik görüntülerini daha da zedeliyor. Özellikle body building yapan erkeklerde omuz, memeler, sırt gibi çatlakların problem olduğu bölgelere de Dermostria uygulanabiliyor.

Çatlakların daha sık görüldüğü durumlar şunlardır:

Ergenlik

Hamilelik

Yaşlılık

Derinin hassas ve ince olması

Kısa zamanda aşırı kilo alıp kilo verme

Kontrolsüz vücut geliştirme

Hormonal değişimler

Dengesiz ve yanlış beslenme

Deri, kapladığı alan bakımından vücuttaki en büyük organdır. Diğer organları, kemikleri ve kasları vb. tüm vücudu sarar. Deri, dış dünya ile temas halinde olduğu, koruma görevi yaptığı ve hacimsel genişlemeler başta olmak üzere kilo alıp vermelere mukavemet göstermesi bakımından elastik kabiliyete sahiptir. Dermis, %80 kolajen ve %4 elastin protein yapısındaki liflerden oluşur. Deri, gözenekli bir ağ yapısına sahiptir. Deri hızlı değişimlere karşı zayıftır. Derinin altında yer alan yağ ve kas dokusu, vücut tarafından hızlıca üretilip, tüketilebilir. Deri hücreleri buna aynı hızda cevap veremez. Aniden hacmi artan kas ya da yağ dokusu sebebiyle deri aniden gerilince hücreler arasındaki bağlarda kısmen kopmalar yaşandığından bu süreç hafif bir elastikiyet kaybından ileri düzeyde deri çatlaklarına kadar farklı şekilde sonuçlanabilir. Derinin esnek olması cildin dayanıklılığını artıran en önemli özelliktir. Elastin lifleri hasar gördüğünde cilt daralıp gevşeyemez.

Çatlak neden oluşur?

Gebelik

Ergenlik dönemi

Şişmanlık. Sadece obezite değil aniden kilo verme de cilt çatlaklarına neden olur.

Cushing Sendromu

Sistemik kortikosteroid kullanımı

Sistemik progestron kullanımı

HIV ve AIDS tedavilerinde kullanılan anti retroviral proteaz inhibitörleri kullanımı (indinavir gibi).

Elastik doku defektlerinde deri çatlakları daha fazla görülmektedir: Marfan sendromu, Anorexia nervosa, Tifus ateşi, Romatoid ateşi, Kronik karaciğer hastalıklar vb.

Tüberküloz tedavilerinde kullanılan ilaçlar, doğum kontrol ilaçları ve nöroleptik ilaçlar… vb.

Vücut sebum salgısı fazla olanlarda ve atopik dermatitis gibi hastalıklarda…

Ergenlik döneminde vücudun hızlı gelişim sürecinde…

Vücut geliştirme, aşırı ağırlık kaldırma ya da jimnastik gibi deri elastikiyetinin çok zorlandığı spor aktiviteleri

Cilt çatlakları idiopatik yani nedensiz de gelişebilmektedir.

Opr. Dr. Arif Eroğlu

İki tip çatlak var

Striae rubra: İlk evre olarak adlandırılan dönemde çatlakların görünümü çok belirgin olmamaktadır. Bu evrede meydana gelen çatlaklar deri rengine oldukça yakın, pembemsidir.

Striae alba: ilerleyen dönemlerde çatlağınn rengi solar ve sanki deride bir kırışıklık gibi görünür. Bu devrede ‘beyaz’ anlamında ”striae alba” olarak tanımlanır.

Dermostria çatlak tedavisinin amaçları şunlar

Dermal kolajen yapımının fibroblastik aktivitenin arttırılması

Derideki damarsal yapıların azaltılması

Deri yüzey düzensizliklerinin ve sellülitlerin azaltılması

Çatlaklardaki azalmış deri pigmentasyonunun arttırılması

Deri elastikiyetinin artırılması

Hücresel çoğalmanın uyarılması

Deri hidrasyonunun arttırılması

Deride inflamasyonun azaltılması

Dermostria çatlak tedavisinde kullanılan topikal destek ürünleri şunlardır:

Tretinoin; Vitamin A ailesinden olan tretinoin çatlak alanına uygulandığında fibroblastları uyararak kollajen sentezini arttırır.

Topikal Silikon Jel; Daha hızlı iyileşme için kullanılır.

Topikal hyaluronik asitli ürünler ve kakao, zeytin, argan, susam ve badem yağları; Sıklıkla gebelerde proflaktik olarak tercih edilirler.

Meyve asitleri ve peelingler; 20%glikolik asit, 10% triklorasetik asit, % Vit C, 2% çinko, 0.5% gümüş, 0.5% bakır, 0.5% tirozin… sık kullanılan ajanlardandır.

Dermostria çatlak tedavisi basamakları şunlardır:

Uygulama bölgesi cilt dezenfektanı ile temizlenir.

Kayganlığı ve nemi arttırmak amacıyla bir jel uygulanır.

Çatlaklı bölgeye vakum masaj uygulanarak dolaşım arttırılır.

Vakum masaj sonrası belirginleşen çatlaklar üzerine peeling solusyonu uygulanır.

Fibroblastik aktivite ve kolajen sentezini uyarmak için tüm bölgeye onarıcı özellikte bir krem uygulanır.

Çatlaklar üzerinden özel vakum başlıkla renk bordo kırmızıya dönene kadar geçilir.

Çatlaklı bölge tekrar dezenfekte edilir.

Tedavi besleyici krem ile el masajı yapılarak tamamlanır.

Cilt çatlağı onarımı vücudun naturel onarım sisteminden faydalanılarak yapılır. Çatlakların olduğu bölgelerde kontrollü bir hasar hedeflenir. Bu esnada hasarlı derinin yara iyileşme mekanizması uyarılarak kendini yenileme özelliği harekete geçirilir. Çatlak onarım sistemlerinin temel prensibi şudur: Vücut tedavi esnasında aldığı hasarı iyileştirirken, aynı zamanda çatlakları da iyileştirir.

Lazer ile yapılan çatlak tedavilerinde olduğu gibi soğuk hava üfleyen yardımcı aparatlara ya da anestezik kremlere gerek yoktur. Tedavi sırasında hissedilen acıdan ziyade gıdıklanma ve karıncalanmadir.

Dermostria çatlak tedavisi seans sayısı nasıl belirleniyor?

Çatlakların miktarına ve evresine göre önerilen seans sayısı değişmektedir. Tek seans sonucu oldukça tatminkar olacağından ilk uygulamadan sonraki 1. ay kontrol seansında bunu belirlemek daha doğru olacaktır. Uygulama süresi ise çatlakların sayısına ve çatlaklı alanının büyüklüğüne göre değişmekle birlikte ortalama 30 dakika ile 1 saat arasındadır. Evde çatlak giderici-önleyici, besleyici ve hücre yenileyici kremler kullanılmalıdır. Yapılan uygulamadan sonra uygulama bölgesinin sudan 1 gün; güneşten 1 hafta boyunca korunması çok önemlidir.

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