Çatlak ve ağrılı meme başına hangi krem iyi gelir?

Anne ve bebek cilt bakımına dair tüm ihtiyaçlara en doğal ve etkin çözümlerle cevap veren Mustela, annelerin bu problemine çözüm olmak amacıyla Yeni Göğüs Ucu Kremi’ni geliştirdi. Organik sertifikalı ve %100 doğal kökenli içeriğe sahip Mustela Göğüs Ucu Kremi, içerisinde organik zeytinyağı da bulunan sadece 6 içerikten oluşmaktadır. Ürün tartışmalı madde olan lanolin ve parfüm, alkol, paraben, fitalat ve fenoksietanol içermez.









Hassas göğüs uçlarını koruduğu, rahatsızlık hissini yatıştırdığı ve emzirmeden sonra göğüs ucunun yenilenmesine yardımcı olduğu klinik çalışmalarla kanıtlanmış olan Mustela Göğüs Ucu Kremi aynı zamanda pratik bir kullanım imkanı sunar. Durulama gerektirmeyen ürün 10 ml ve 30 ml seçenekleri ile Ocak ayından itibaren anlaşmalı eczanelerde.



