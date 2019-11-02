Çatlayana kadar yeseniz de kilo aldırmayacak besinler

Sağlıklı ve fit bir hayat geçirmek istiyorsanız yediklerinize dikkat etmeniz gerektiğini zaten biliyorsunuz. Hem besleyici hem de düşük kalorili besinler tüketerek yaşamınızın geri kalanını fit ve sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece bu yiyeceklerin neler olduğunu öğrenmek.

Pırasa

100 gramı 60 kalori olan pırasa, aslında soğan ailesindendir. Zeytinyağlı yemeği, sağlıklı beslenmeye çalışan insanlar tarafından sıkça tercih edilmektedir.

Mantar

Mantarın içerisinde birçok önemli besin vardır. Hatta vejetaryenler ve veganlar et yerine mantar tüketir. 70 gramında 15 kalori vardır.





Havuç

Havuç beta-karoten bakımından zengin olduğu için, vücuda bolca A vitamini sağlar. Bu yüzden de göze iyi geldiği düşünülür. 128 gramında 53 kalori vardır.

Kabak

124 gramında 18 kalori olan kabak, özellikle son yıllarda çıkan yeni mutfak aletleriyle, “kabak spagetti” adı altında, daha düşük kalorli beslenmek isteyen insanlar tarafından bolca tüketilmeye başlamıştır.

Elma

125 gram elma 57 kaloridir. İçerisinde bolca lif bulunmaktadır. Vücudunuz aldığınız bu kaloriyi de yakmak için çaba harcayacağından dolayı aslında söylediğimizden daha az kalori almış oluyorsunuz!

Sarımsak

Sarımsak genellikle yemeklere lezzet eklemek için kullanılır. Fakat yüzyıllar boyunca bir çok hastalığa çare olarak kullanılmıştır. Araştırmalar kan basıncını azaltabileceğini, enfeksiyonlarla ve hatta kanserle mücadele edebileceğini gösteriyor. Bir diş sarımsak (3 gram), sadece 5 kaloriye sahiptir.





Limon

Limonun suyu ve kabuğu, salatalarda ve kokteyllerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat araştırmalar gösteriyor ki limon sadece lezzet katmaktan daha fazla işe yarıyor. Limon suyu içerisindeki antioksidan görevi görebilecek bileşikler sayesinde vücudunuzdaki hastalıklarla savaşır ve onları önler. 30 gram limon suyunda sadece 8 kalori vardır.











