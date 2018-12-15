Caviar’dan dünyanın en ilginç iPhone Xs Max’i!

Rusya merkezli Caviar firması, lüks tutkunları için gerçekten de herkesin satın alamayacağı ürünler üretmesi ile tanılıyor. Teknolojik ürünleri kullandığı malzemeler ile lüks kategorisine alan Caviar, şimdi de Apple’ın yeni gözdesi iPhone Xs Max modeline el attı. Dünyanın en ilginç telefonunu tasarlayan Caviar, iPhone’u Apple Watch ile kombinlemesi ile dikkat çekiyor.

Caviar’ın bu ilgin kombinasyonu, altın malzeme kullanılarak geliştirilmiş. Apple Watch’un Milano Loop kayışını altın ile kaplayan firma, iPhone’un kenarlarını ve arkasında da altın çalışmış. Bu oldukça lüks modelin fiyatları da oldukça fazla.

Caviar, 64 GB sürümü için 21.050 dolar, 256 GB sürümü için 21.350 dolar ve 512 GB sürümü için tam 21.730 dolar talep ediyor. Apple Watch Series 4 ve Xs Max ile kombinlenen bu sürümün herkese hitap etmeyeceği aşikar.

Eğer bir ev parasını iPhone’a vermek istiyorsanız, buradan bu ilginç modeli 110.000 TL‘ye satın alabilirsiniz.

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