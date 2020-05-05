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Türkiye Çavuşoğlu: 473 Türk virüs kurbanı oldu

Çavuşoğlu: 473 Türk virüs kurbanı oldu

Türkiye

Çavuşoğlu: 473 Türk virüs kurbanı oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye dışında corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı.

05 Mayıs 2020, Salı 12:46 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu corona virüs salgınında dünyadaki Türk vatandaşlarının durumu hakkında bilgi verdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Sağlık sistemimizin ne kadar güçlü olduğu görüldü.

Yardım isteyen vatandaşlarımıza çok hızlı dönüş yaptık.

103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı getirdik. Önümüzdeki günlerde yine vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Dönmek isteyen vatandaşlarımızın sayısı arttı.

(Yurt dışında) Maalesef 473 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Cenazelerin büyük bölümünü Türkiye'ye getirdik.


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