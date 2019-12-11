Çavuşoğlu: Anlaşma uluslararası hukuka uygun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

İmzaladığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur.Libya ile sismik ve sondaj çalışması yapabiliriz. Yunanistan veya AB'nin bu konuda uluslararası hukuku ve adalet divanını ilgilendiren konularda mahkeme gibi karar vermesi doğru değil. Önce ulusal çıkarlarımızın korunması gelir. Kıta sahanlığımızda izinsiz kimse çalışma yapamaz. İzinsiz girilirse engelleriz.

Libya'ya asker gönderme konusu

BM'nin Libya'da tanıdığı bir yönetim var. Dolayısıyla BM'nin de tanıdığı ve uluslararası toplantılara da davet edilen Saraj hükümeti meşrudur ve Türkiye meşru yönetimle ilişkilerimiz devam ediyor. Askeri ve güvenlik mutabakat zaptını da imzaladık. Böyle bir talep Libya'dan gelirse uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Türkiye bunu değerlendirebilir.

S-400 saldırı sistemi değil, savunma sistemi

F-35 ve S-400 arasında hukuken de siyaseten de bir bağ yok. ABD tüm önerilerimize 'Hayır' diyor. Dayatma ile bir yere varılamayacağını anlamalılar. ABD olumlu yaklaşırsa biz de olumlu yaklaşırız. S-400 saldırı sistemi değil ki savunma sistemi. Barının tehdit ve ittifak anlayışı değişiyor. F-35 alamazsak alternatiflere bakmak durumundayız. Rus pazarı olabilir diğer pazarlar olabilir.

İncirlik de gelir Kürecik de gelir her şey gelir. Varsayımlar üzerine konuşmak istemiyorum Kongrenin değil yönetimin alacağı karar da önemli. En kötü senaryoyu değerlendirip karar veririz.

Ermenistan ile ilişkiler

İlişkilerimizi geri dönülemez bir noktaya götürür.

ABD'nin YPG/PKK ile ilişkisi devam ediyor. ABD şu anda Suriye'deki güvenli bölgeden çekildi. ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği her yardım suçtur, Uluslararası terörizmin finansmanı kapsamına girer.

Türkiye'nin tedbir alma hakkı var

Bizim harekat bölgemizde ABD gücü yok. Biz terörle mücadele için varız, olmaya devam edeceğiz. Rusya, "Teröristler çekilmezse siz temizlersiniz." dedi. Terör tehdidine karşı Türkiye'nin tedbir alma hakkı var.

NATO güvenliği açıklaması

Türkiye'nin güvenliği ile Baltık güvenliği eşittir.

#Olayıngeçmişi

-Türkiye ile Libya arasında geçen haftalarda Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları hakkında bir anlaşma imzalandı.

-Anlaşma sonrasında Yunasitan ve Mısır deniz yetkisini içeren anlaşmanın detaylarının açıklanması gerektiği konusunda ısrarcı bir tavır sergiledi.

-Libya'nın anlaşma detaylarını açıklaması konusunda süre veren Yunanistan açıklama olmaması durumunda yaptırım uygulanacağını belirtti.

-Geçen cuma günü Yunanistan, Libya büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı.