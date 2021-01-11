Siyaset Çavuşoğlu canlı yayında duyurdu: Yunanistan'ı davet ediyoruz

Çavuşoğlu canlı yayında duyurdu: Yunanistan'ı davet ediyoruz

Siyaset

Çavuşoğlu canlı yayında duyurdu: Yunanistan'ı davet ediyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak, ''Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor" dedi. Çavuşoğlu ayrıca, "Ocak ayı içerisinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz" diye konuştu.

11 Ocak 2021, Pazartesi 15:24 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesine ilişkin, "Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Çavuşoğlu'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

2016 Çipras hükümeti gelince görüşmeleri devam ettirmek istemediler. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler sonrası görüşmeler tekrar gündeme geldi. Karantina döneminde telefonla görüşmemizde istikşafi görüşmelere hazır olduğumuzu söyledik. Yunanistan 11 Ocak’tan sonra görüşmelere başlayabileceğini söylemişti.

Bugün itibari ile Ocak ayında ilk istikşafi görüşmelere Yunanistan’ı davet ediyoruz. Tüm meselelerde kendine güvenen bir ülke olarak hazırız.

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