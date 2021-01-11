Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesine ilişkin, "Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

2016 Çipras hükümeti gelince görüşmeleri devam ettirmek istemediler. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler sonrası görüşmeler tekrar gündeme geldi. Karantina döneminde telefonla görüşmemizde istikşafi görüşmelere hazır olduğumuzu söyledik. Yunanistan 11 Ocak’tan sonra görüşmelere başlayabileceğini söylemişti.

Bugün itibari ile Ocak ayında ilk istikşafi görüşmelere Yunanistan’ı davet ediyoruz. Tüm meselelerde kendine güvenen bir ülke olarak hazırız.

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