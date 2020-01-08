Çavuşoğlu gerginliği azaltmak için yola çıkıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Irak'a gidecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgede süren ABD ve İran gerginliğinin azaltılması için girişimlere başladı.
ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması girişimleri çerçevesinde yarın Irak'a gidecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Sayın Bakanımızın 9 Ocak 2020'de Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.
Ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili konuların da ele alınmasının planlandığı bildirildi.