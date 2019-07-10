Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmede IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi yeni görevi dolayısıyla tebrik etti