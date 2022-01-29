Siyaset Çavuşoğlu ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi

Çavuşoğlu ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi

Siyaset

Çavuşoğlu ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler’e Türkiye’nin Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

29 Ocak 2022, Cumartesi 20:33 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka’da temaslarının ardından resmi ziyaret kapsamında Maldivler’e geldi. Maldivler’e Türkiye’nin Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid’in ev sahipliğinde Maldivler İçişleri Bakanı ve İslami İşler Bakanı ile bir araya geldi.

İHA

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