Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı ile görüştü

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Türkiye ve İran arasında en üst düzey görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif arasında bir telefon görüşmesi yapıldı.

Söz konusu görüşme, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından Tahran ve Ankara arasında gerçekleşen en üst düzey temas.

Türkiye, dün yaptığı resmi açıklamayla gerilimden endişe duyduğunu belirtmişti.