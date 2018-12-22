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Çavuşoğlu konuştu: Teröristleri temizlememize kimse engel olamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın başkenti Trablus'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile görüştü, ardından ortak basın toplantısı düzenlendi

22 Aralık 2018, Cumartesi 17:35
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Çavuşoğlu konuştu: Teröristleri temizlememize kimse engel olamaz

Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK'nın bazı temsilcilerinin bazı batı ülkelerinde temasları olduğu iddiasına ilişkin şunları söyledi: 

"Eğer bu görüşmelerin amacı ABD çekildikten sonra YPG ve PKK'yı korumak içinse şunu unutmasınlar, nasıl Fırat Kalkanı ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiysek, nasıl Afrin Operasyonu'nu kimse engelleyemediyse Fırat'ın doğusunda da bu teröristleri yok etmemize ve nasıl Afrin'de dağlarda, çukurlarda gömdüysek oralarda da temizlememize kimse engel olamaz."

AA

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