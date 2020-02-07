Siyaset Çavuşoğlu kritik tarihi açıkladı

Çavuşoğlu kritik tarihi açıkladı

Siyaset

Çavuşoğlu kritik tarihi açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Lajcak ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu toplantıda İdlib'deki durum için tarih de verdi.

07 Şubat 2020, Cuma 11:54 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

İdlib’deki durum vahametini koruyor. Rejimin saldırganlığı yüzünden çok sayıda insan evini terk etmek durumunda kaldı.

Rejim biizm askerleriize da saldırdı 8 şehidimiz oldu. kat kat fazla karşılığını verdik.

Sadece bizim askeri mevcudiyetimize yönelik değil bu insani dramı durdurmak için de ne gerekiyorsa yapacağız.

Sadece askeri çözümle barış getirebileceğini düşünen rejimin saldırıları arttı.

Rejimin garantörü olan Rusya ile de bu süreci tekrar değerlendiriyoruz.

Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile görüşmesinin sonunda heyetlerin buluşması konusunda hemfikir oldular.

Biraz önce gelen bilgiye göre Rusya’dan yarın bir heyet Türkiye’ye geliyor.


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