Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Görüşmede, kırmızı bültenle aranan ’Mazlum Kobani’ kod adlı terörist ve ikili meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye yapacağı ziyaretin yanı sıra kırmızı bültenle aranan ’Mazlum Kobani’ kod adlı terörist ve ikili meselelerin ele alındığı belirtildi.

DHA