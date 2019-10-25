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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü

25 Ekim 2019, Cuma 23:41 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Görüşmede, kırmızı bültenle aranan ’Mazlum Kobani’ kod adlı terörist ve ikili meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye yapacağı ziyaretin yanı sıra kırmızı bültenle aranan ’Mazlum Kobani’ kod adlı terörist ve ikili meselelerin ele alındığı belirtildi.

DHA

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