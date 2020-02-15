Türkiye Çavuşoğlu: Rejim askerlerimizi hedef alıyor

Çavuşoğlu: Rejim askerlerimizi hedef alıyor

Türkiye

Çavuşoğlu: Rejim askerlerimizi hedef alıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada Türk heyetin önümüzdeki günlerde Rusya'ya gideceğini duyurdu.

15 Şubat 2020, Cumartesi 13:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "İdlib konusuna ilişkin pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek" derken, "Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Rejim askerlerimizi hedef alıyor. Müsamaha göstermemiz mümkün değil" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'te gerçekleştirilen 56. Münih Güvenlik Konferansı'nın yapılacağı binaya geldi.

Bakan Çavuşoğlu burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Kararlılığımızı zaten Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi.

Biz istiyoruz ki Rusya ile birlikte yaptığımız ve yapacağımız görüşmelerle, diplomasi yoluyla bunu başaralım. Ama eğer bu mümkün olmazsa gerekli tedbirleri alacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Rejim sadece masum insanları hedef almakla kalmıyor, bizim sahadaki gözlem noktalarımızdaki askerlerimizi de hedef alıyor. Bizim buna müsamaha göstermemiz mümkün değil.

Bizim istihbaratımız mevcut bir istihbarattır. Gizli bir istihbarat toplamaya gerek yok.

Neden sadece teröristlerin hakları korunuyor?


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
İstanbul depreminde kaç kişi ölecek?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Nereye kadar?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türk-Rus gerginliği Batı için büyük fırsat
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER İstanbul'da su kesintisi