Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Endonezyalı mevkidaşı ile görüşmesinde taziyelerini iletti.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan Kadarısman, dün İstanbul'dan Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldiğinde rahatsızlanmış, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

AA