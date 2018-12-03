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Çavuşoğlu'ndan Endonezyalı mevkidaşına taziye telefonu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefonda görüşerek dün Ankara'da hayatını kaybeden Endonezyalı diplomat Sebastionus Sayoga Kadarısman için başsağlığı diledi

03 Aralık 2018, Pazartesi 14:31
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Çavuşoğlu'ndan Endonezyalı mevkidaşına taziye telefonu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Endonezyalı mevkidaşı ile görüşmesinde taziyelerini iletti.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan Kadarısman, dün İstanbul'dan Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldiğinde rahatsızlanmış, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 

AA

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