Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer’de mevkidaşı Kalla Ankourao ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler sahada yenilgiye uğradılar." dedi.

Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Niamey'de, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile görüşmesinin ardından muhatabıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevkidaşıyla yaptığı görüşmede başta Libya olmak üzere bölgesel konuların da gündeme geldiğini ve görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Libya'da tek çözüm, siyasi çözümdür. Başından beri bunu söylüyoruz. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler, sahada yenilgiye uğradılar, başaramadılar, başaramayacaklar. Libya'da tek çözüm yolunun, siyasi çözüm olduğunu içlerine sindirsinler. Başka çıkar yolu yok. Başka bir yolla da herhangi bir amaca ulaşamayacaklarını bilsinler."

Ziyaret kapsamda, Nijer Başbakanı Brigi Rafini'yle de bir araya geleceğini belirten Çavuşoğlu, bugünkü görüşmelerde, iki ülke arasında kökleri 15. yüzyıla uzanan dostluğu ve ilişkileri her alanda nasıl geliştireceklerini ele alma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi kazan-kazan anlayışı ve karşılıklı saygı temelinde her alanda ilerletme kararlılığımız tamdır. Ticaretimizi artıracağız." dedi.

Nijer'deki Türk yatırım miktarını da aynı şekilde artırma arzusunda olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, burada faaliyet gösteren Türk firmalarına verilen destek için mevkidaşına teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu, Nijer'de faaliyet gösteren çok sayıda başarılı Türk firması olduğunun altını çizerek, dün akşam bu firmaların temsilcileriyle de görüştüklerini bildirdi.

Türk firmaların sayısının arttırılması için teşvik edilmeleri gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Özellikle tarım, madencilik ve enerji alanında Nijer'in zenginliklerini, Nijer halkının yararına değerlendirebiliriz." diye konuştu.