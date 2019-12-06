İtalya'nın başkenti Roma'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara ve Trablus arasında imzalanan anlaşmayı değerlendirdi. Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz mutabakatının uluslararası hukuka uygun olduğunu vurgulayarak "Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapabiliriz" dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil"

Dörtlü Zirve samimi bir ortamda çok faydalı bir toplantı oldu. İkinci toplantı şubat ayında İstanbul'da gerçekleştireceğiz. NATO'da Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil. Yaptığımız bir jest taviz değil.

Doğu Akdeniz mutabakatı

İki tane anlaşma imzaladık. Bir tanesi güvenlik iş birliği anlaşması. Uluslararası hukuka uygun bir anlaşma. Doğu Akdeniz'de biz başından beri hep şunu söylüyoruz. GKRY hariç bu konuda ikili ya da çok konulu anlaşmalara hazırız ama bazı ülkeler tek taraflı adımı ve Türkiye'yi eleştirmeyi tercih ettiler. Biz bölgede iş birliğinden yanayız. Türkiye kendi haklarını korumak için bölgededir.

"Libya böyle bir duruma boyun eğmez"

Bir büyükelçinin sınır dışı edilmesi kabul edilemez. Bir ülkeyi tehdit etmek doğru mu? Bu gizli saklı bir şey değil. Bizim meclisimizden geçen bir zaptın gizli kalması mümkün mü? Libya'ya telefon açıp da o belgeyi bana göndermezsen büyükelçini sınır dışı edeceğim dersen Libya böyle bir duruma boyun eğmez. Adam gibi isteselerdi Libya da verirdi biz de verirdik.