Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz başta olmak üzere sıcak gündemle ilgili şunları söyledi:

Oruç Reis göreve devam edecek mi?

Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değildir.

CHP'nin sormadan "Geri adım" demesi iç siyasete yönelik.

Barbaros ve Yavuz çalışmalarına devam ediyor. İyi niyetli olsalar Sevilla haritasını reddederler.

AB'Dde Türkiye'ye yaptırım talepleri

Yaptırımı Fransa, Yunanistan ve Rum kesimi istiyor. 24-25 Eylül'de bir yaptırım kararı beklemiyorum ama olabilir de. Geçmişte de benzer şeyler oldu.

Biz Avrupa'ya gidecek göçmenleri durdurmama kararı aldık ve bu karar halen geçerli.

Macron dürüst bir siyasetçi değil, şirazesinden çıktı. Biz anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı. Sevilla haritasından vazgeçilmezse gerginlik bitmez.

Kendine güvenen ülkeler önşartsız masaya oturur. İki komşu ülke doğrudan görüşebilir. Ama ön şartlarda diretirse biz de ön şartlar koyarız

Rumlara silah satışı

Atılan adım uluslararası anlaşmalara aykırı. Pompeo niye Türk tarafına geçip "Talebiniz ne" demiyor?

Faaliyetlerimiz karşımızdaki şer cephesine cevaptır.

Libya'daki gelişmeler

Uluslararası toplum ve Libya bize çok şey borçlu. Biz kalıcı bir ateşkesi destekliyoruz.

En sağlıklı yöntem, tarafların kendi aralarında bu ateşkesi tesis etmesi. Hafter, ateşkesi tanımıyorum diyor, roket atıyor, taciz ediyor. Sahada fiili bir ateşkes var.

Hem içeride hem dışarıda Hafter'den kurtulma çabası var.

Fransa'nın meşru hükümeti tanıması bizi rahatsız etmez.

Rusya ile ilişkiler

YPG/PKK konusunda... Birçok isimleri var ama hepsi aynı. PKK'nın türevleri ve yapılanmaları. ABD ile Rusya arasında rekabet var. Bize de öyle söylüyorlar. 'Biz bırakırsak kontrol onlara geçer...'

Sahada birlikte çalıştığımız, çaba sarfettiğimiz, İdlib'de ateşkesi kalıcı hale getirmeye çalıştığımız Rusya'nın terör örgütü ile angajmanını biz kabullenemeyiz.

Lavrov da adaya gitti. Bir ara buluculuk teklifinde bulundu. Bu ara buluculuk teklifi Türkiye ile Rum kesimi arasındaysa bu mümkün değil. Bizim muhatabımız Rum kesimi değil. Onların muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Ara buluculuk yapmak istiyorsanız objektif ve tarafsız olmalısınız."







