Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Awut Deng Acuil ikili görüşmelerinin ardından bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

TBMM’nin Libya tezkeresini onayladığını hatırlatan Çavuşoğlu, “Dolayısıyla bunun ne zaman ve nasıl olacağı, kapsamının ne olacağının kararını da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümet verecek. Önümüzdeki günlerde bunun detaylarını sizler de takip edeceksiniz” dedi.

Çavuşoğlu, bir soru üzerine de, “Paralı askerlerin barış ve istikrar getiremeyeceğini düşünüyoruz. Oysa bizim amacımız başından beri ateşkesi bir an önce tesis etmek ve siyasi sürecin tekrar canlanmasına katkıda bulunmak, süreci hızlandırmak. Tek çözüm yolu siyasi çözümdür Libya’da. Tıpkı Güney Sudan’da olduğu gibi şu anda yaşanan süreç var. Biz bunu destekliyoruz” ifadelerini kullandı.



