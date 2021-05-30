Çavuşoğlu, Atina ziyareti öncesi bugün Batı Trakya’da temaslarda bulunacak. Çavuşoğlu’nun, Atina’dan önce Batı Trakya’ya gitmesi, Yunan basınına “ziyaret öncesi gerginlik” yorumuyla yansıdı. Yunan tarafının Batı Trakya programının Atina sonrasına bırakılması önerisinde bulunduğu iddia edildi.

Milliyet’in haberine göre; Çavuşoğlu, Batı Trakya’ya ziyaretinde Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle görüşecek ve onların sorunlarını dinleyecek. Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türk öğretmenleri aşılamada öncelikli gruptan muaf tutması nedeniyle, Türkiye’den bölgeye aşı gönderilmesinin gündeme gelmesi de bekleniyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, 15 Nisan’da Ankara’da temaslarda bulunmuştu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da dün Yunan mevkidaşı Kostas Fragkogiannis ile Kavala’da bir çalışma ziyaretinde bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise, Çavuşoğlu ve Önal’ın ziyaretleri öncesinde 6 Mayıs’ta Batı Trakya’da Türk Azınlık mensuplarıyla buluştu. Kıran görüşmelerinde Türkiye’nin 38 yıldır süren haklı mücadelelerinde Türk Azınlığın her zaman yanında olacağını vurguladı.

Çavuşoğlu temasları çerçevesinde Selanik’e de geçecek. Çavuşoğlu’nun ziyaretinde başta Doğu Akdeniz ve Ege’deki gelişmelerin yanı sıra göçmenler, ikili ilişkiler ve Yunanistan’da yaşayan Türk toplumunun durumunun masaya yatırılması bekleniyor.