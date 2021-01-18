Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi Mesut Özil hakkında yapılan açıklamalar dikkat çekti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, konuşmasında Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Mesut Özil'e de değinirken ''Ben biliyorum ki Türkiye'deki insanlar çok duygusal taraftarlar. Mesut Özil gerçekten Alman futbolu ve milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Şimdi Türkiye'de oynayacağı zaman başarılı olmasını arzu ediyorum. Tabi İstanbul'da mutlu olmasını ümit ediyorum. Fenerbahçe formasıyla çocukluk fotoğrafları olduğunu söyledi bana Mevlüt. Bu nedenle ona en iyi dileklerimi sunmak istiyorum.'' sözlerini kullandı.

'Mesut Özil'in gelmesi hepimizi heyecanlandırdı'

Mevlüt Çavuşoğlu ise Maas'ın sözlerinin ardından ''Ben golf oynasam da bir dönem futbol oynadım. Mesut Özil gibi dünya starının Türkiye'ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Anladık ki bir rüyası gerçekleşiyor. Mesut Özil, Alman Futbol Milli Takımına da büyük katkılar sağladı, dünyanın en iyi takımlarında oynadı. Ben de doğuştan Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'ye geldiği için ayrıca mutluyum. Bundan dolayı Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu taraftarlarımız da alınganlık göstermezler. Herkesin gönlünde yatan bir takım var. Bundan dolayı hepimiz birbirimizi hoşgörüyle karşılamalı. Türk futbolunun gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Örnek bir insan. Tabi şu anda Antalyasporumuz ve Alanyasporumuz var. Mesut'un da bizim de çocukluk takımı. Fenerbahçe'ye geldiği için de şahsen ayrıca mutluluk duyuyorum.'' diye mevkidaşına cevap verdi.

''Umarım Cumhurbaşkanımızla görüşmesine itiraz etmezsiniz..."

Heiko Maas, Mesut Özil'in Arsenal'de oynadığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da görüşüp fotoğraf çekilmesini eleştiren isimlerden biriydi. Mevlüt Çavuşoğlu, Maas'a bu konuda göndermede bulunurken ''Umarım Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz Heiko... Problem çıkartmazsınız...'' şeklinde konuştu.

''LÖW de Fenerbahçe'de yetişti"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ayrıca ''Futbol dostluk için önemli bir araç, en son 3-3 Almanya ile berabere kalmıştık, gayet güzel bir maçtı. Löw de Fenerbahçe'de yetişti, Almanya Milli Takımı'na katkı sağlıyor, Mesut da bunun tersini yapıyor.'' ifadelerini kullandı.

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