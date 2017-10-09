Çay Ağacı ile saçlarınızı yağlardan arındırın

Avustralya’nın kıyılarında yetişen çay ağacının yapraklarından elde edilen çay ağacı yağı, antiseptik, ancilt ve saç derisi bakımında eşsiz doğal ürünlerden birisidir. Çay ağacı yağı, tıkanmış folekül ya da kepek gibi saç derisi sorunları yüzünden yaşanan saç dökülmesi problemine, ölü derinin giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca saç derisini istenmeyen her türlü kalıntıdan ve kirden arındırarak saçların sağlıklı uzamasını sağlar.Farklı ihtiyaçlara yanıt veren ürünleriyle saç ve saç derisi sorunlarına çözüm bulan Head&Shoulders, kepeğe karşı etkinliğini bu kez çay ağacının ferahlatıcı ve arındırıcı gücü ile birleştirerek saçlara taşıyor. Son dönemde güzellik dünyasının yükselen trendi çay ağacının yağlanmayı azaltan gücünden ve eşsiz ferahlatıcı etkisinden ilham alan Head&Shoulders, hem erkeklerin hem de kadınların kullanabileceği yeni Ferahlatıcı Çay Ağacı ile kepeği yüzde 100’e kadar önleyerek kepeksiz saç derisi sunuyor.Yeni Ferahlatıcı Çay Ağacı, saçı fazla yağdan arındırıp nefes almasına ve saç kökünde tıkanan gözenekleri açılmasına yardımcı oluyor. İçeriğinde çay ağacının yanı sıra saç derisindeki kaşıntıyı hafifletici mosa nanesi de barındıran Ferahlatıcı Çay Ağacı Şampuanı, tazelik saçan kokusuyla baş döndürüyor.