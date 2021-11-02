Çay ile ilgili sözler! 2021 kısa ve anlamlı çay muhabbeti sözleri

Yorgun, üzgün, kırgın ya da keyifli hangi halde olursak olalım çay içmek bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Bu nedenle de çay ile ilgili sözler de her ortamda dile getiriliyor. İşte, sosyal medyada kolaylıkla paylaşabileceğiniz, çay aşkınızı ifade eden, kısa ve anlamlı çay muhabbeti sözleri…

ÇAY İLE İLGİLİ SÖZLER!

Çaycı getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan…- Necip Fazıl Kısakürek

Basit yaşayacaksın basit, sanki bir gün yaşamın sona erecekmiş gibi basit, çay, simit ve peynirle…- Yalçın Ergi

İnsan sevmek aşırı yorucu ben sadece çayı seviyorum.

Daha fazla ne olabilir demeyin. Oluyor. Dahası da oluyor, daha fazlası da. Neyse, çay var mı?

Seni sevmek zulümse çay içelim gülümse.

Çay içerek birtakım şeyleri düzelteceğime inanıyorum.

Kimseyi sürekli görmek isteyecek kadar sevmeyin. Siz en iyisi kimseyi sevmeyin, çay için.

Hayalini gerçekleştiren insanları çay içerek seyrediyorum.

Çay bardağına yapışan tabak gibi yaşıyorum. Her an laaps diye düşebilirim.

Çay içince mutlu olan birisiyim benden bir zarar gelmez.

Bu havada çay içilir mi deme, çay her havada içilir lakin herkesle içilmez.

Çay benim en iyi halimdir.

Yalnızların yarenidir çay.

Acaba diyorum, “çay” tadını senden mi alıyor?

Çaya kaç şeker alırsın diye bir ses sormalı ara sıra!

Soğuyan bir bardak çaydır benim ömrüm.

Yağmur bereket. Çay umut getirir.

Çay varken âşık olunur mu? Çaysız aşk olur mu? Sensiz çay olur mu?

Neyse ki çayın demi var, hayatın derdine inat...

Çayımın şekeri gitarımın teli. Yazımın sıcağı kışımın ocağı. Denizimin sesi melodimin esi. Her şeyimsin sen.

Hüzün de bir ilaçtır. Çay ile birlikte alınması gerekir.

Çay deyince, demlik ve bardaktan ötesini görenlere, selâm olsun…

Demli iki çay ver usta, biri bana diğeri gelmeyen dosta.

Çayı közde, sevgiyi gözde, tebessümü yüzde, adamlığı özde, mutluluğu azda arayın.

İnsan çaya benzer; sıcak suyun içinde demlenene kadar gerçek rengini bilemezsiniz.

Dünyadaki 4 elementin meydana getirdiği en güzel karışım şüphesiz ki çaydır.

Umulmadık bir gün olabilir bugün… Bir çay söyle, yağmurların kokusunda.

Çay yoksulların, şairlerin, yalnızların, aşıkların ve yetinmeyi bilenlerin resmi içeceğidir.

Yalnızlığına bir çay demle. Oturup için kalabalığa doğru.

Doğrudur; İstanbul şiir yazdırır, sen ise roman, aşk ise çay demlettirir.

Şimdi sana çay söylesem onu da soğutursun.

Ama sen öyle güzel gülüyorsun ki çayın yanına bir de kuru pasta ikram ediyorlar sanki…

Huyu mu güzel olsun, yüzü mü derseniz. Çayı derim. Çay önemli.

Çayın demi gibidir sorunlarımız, koydukça kararır hayatlarımız.

Şimdi uzağım belki… Ama belli mi olur? Belki demli bir çay kokusuyla gelirim! Belki yağmur

Bize düşen dua edip çay içip beklemek…

İnsan vücudunun 100’de 75’i suysa eğer bizimki çay suyudur.

Ateşler içinde yandığına göre, unutulduğunda soğuduğuna göre, belli var çayın bir derdi…

Ateşe hakiki bir çay koyalım, kenti unutanlardan olalım…

Şansımız varsa yağmur yağar, sonra da çay içeriz.

Neyse ki çayın demi var, hayatın derdine inat...

Ne güzel demiş şair; ‘’Geleydin bir çay içimi, sen çay dökerdin, ben de içimi.’’

Hem özlem hem kavuşma bizimkisi. Çay içiyoruz mutlu bir sessizlik içinde…

Sonra belki çay içeriz.

Çay en kısa şiir idi dem, tutmasını bilenlere.

Şansımız varsa yağmur da yağar.

İyi çay yavaş demlenir.

Güvenmek istiyorum, bir ömür çay içecek kadar.

Bir çaya, bir de sana müptelayım bu sıra...

Gel bir çay içelim seninle, şekeri muhabbetimiz olsun.

Kim bilir belki bir gün, bir bardak çayın deminde demlenir gözlerimiz.

Bakma açık içtiğime, benim sevdam demlidir.

Benim şiirlerin çay kokar, düşlerimde sade sen. Demlikten nefesin bardakta gamzen.

Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen…- Anonim

Kahve yalnızlık ister… Oysa çayın kalabalıkla arası iyidir.

Masaya bırakılmış çay gibiyim, gittikçe soğuyorum hayattan.

Bir gün çay içelim seninle, çaylar benden manzara senden olsun…- Orhan Kemal

Çayda ne buluyorsun diyorlar… İnsanlarda arayıp da bulamadığımı buluyorum. Sıcaklık ve samimiyet.

Çay varsa umut var demektir. Hadi eyvallah!

2021 KISA VE ANLAMLI ÇAY MUHABBETİ SÖZLERİ

Anılarda kalırdı belki de zamanla ince bel, namussuz çay bile ince belli bardaktan verilmeseydi eğer…- Can Yücel

İki çay söylemiştik orada biri açık, keşke yalnız bunun için sevseydim seni…- Cemal Süreya

Ama bu kente gelirsen unutma beni ara. Sana bir çay ve temiz yaralar ısmarlarım…- Osman Konuk

Çay henüz her şey bitmedi demektir…- Cezmi Ersöz

Şimdi ölsek en fazla kahvede çaylar soğur…- Yılmaz Odabaşı

“Biz, çayın yalnızlığa iyi gelen tarafını da severiz. Avuçlarken ince belli bardağı, hücrelere kadar hissettiren sıcaklığında unuttuk yalnızlığı.” - Oğuz Atay

Bütün gün kahvede oturdum yedek kulübesinde ve bir kardeşim saf dışı kalsın diye çay söyledim kahveden…- İbrahim Tenekeci

Seni çay içerken izlemek, seni çay doldururken, seni demlerken çayı, kimseler inanmasa da düpedüz sevap…- Alper Gencer

Ve oturdu mu bir masaya hakkını verir çay içmenin…- Cahit Zarifoğlu

Masada çay bardakları ve senin ellerin olsun…- Tarık Tufan

Soğuyan bir bardak çaydır benim ömrüm…- Nevzat Çelik

Yazsam okusam, okusam yazsam biri devamlı çay verse bana…- Ömer Lütfi Mete

Çay içmeye gidenler vardı akşamüstü, parklara gidenler de duruma uymak kısaltıyordu günlerini artamayan eksilmeyen bir hüzünle…- Turgut Uyar

Hadi iç de çay koyayım…- Ah Muhsin Ünlü

Çay içiyoruz mutlu bir sessizlik içinde…- Cevat Çapan

Her gülümseyişinde tüm ülkeye çay ısmarlayayım, seninleyken bir yudum çay zenginleştirilmiş uranyum gibi enerji veriyor bana…- Murat Menteş

Otoban dolusu gürültüyü sıkıştırıp beynime; anne dedim, hadi çay koy da içelim…- Ali Lidar

Pencerenin önünde örgü ören birinin -örgü mü, bir çay bardağını başka başka tutan ellerin becerikliliği mi…- Edip Cansever

Çayın rengi ne kadar güzel, sabah sabah, açık havada…- Orhan Veli Kanık

Çay bardağında bırakılan dudak payı kadar bile uzak kalamam gözlerine…- Sunay Akın

Benim çay bardağımda senin gözlerin olur, senin gözlerin sizin çay bardaklarınızda…- Sezai Karakoç

Biraz çay soğuklarda. Ne kadar acı şu dünya…- Behçet Necatigil

Çay içmeye gidenler vardı akşamüstü, parklara gidenler de, duruma uymak kısaltıyordu günlerini, artamayan eksilmeyen bir hüzünle…- Turgut Uyar

Bir çay yalnızlığı Emirgân’dan öteye, değdikçe ısındığı yaldızlı bardağın…- Attila İlhan

Çay sıvı bilgeliktir.

Çay vardı da biz mi içmedik?

Çayın da derdi var, dedi adam.

Çay yalnızlığı sevmezmiş. Benim çayım da seni istiyor yanında.

Sıradaki çayım! Her şeye rağmen; gülmesini ve güçlü görünmesini bilen insanlara gelsin!

Sonra çay bize bir gerçeği daha öğretti. Bekleyen her şey soğur, acır ve bayatlar.

Çayı açık severim ama seni çok koyu sevdim.

Çayın bensiz hep acı olsun.

Çay tek başına içilmez.

Adam deduğun çay gibi demlenmiş olacak. Öyle sallama, dallama olmayacak.

Senin sesin güzeldir, iki çay söylesene.

Düşünsene; aynı bardakta çay içtiğimizi.

Biz çayın yalnızlığa iyi gelen tarafını da sevdik.

Sana illa şiir mi yazayım, çay yapsam olmaz mı?

Sor bakalım çay içtiği biri var mıymış?

Her şeyi bırakıp bir çay içmeliyiz.

Bütün keşkelere bir bardak çay içme vakti şimdi.

Çay neredeyse mutluluk oradadır.

Her şeyi hiçbir şeye tercih etme vakti.

Kanadı kırık bütün umutlara el sallama vakti.

Üç gün aç kalmak bir gün çaysız kalmaktan daha iyidir.

Biraz çay soğuklarda. Ne kadar acı şu dünya…

Diriliş vakti güzel insanlar, diriliş vakti…

Bir insanın içinde çay yoksa, o insan gerçeği ve güzelliği anlamaktan acizdir.

Üç gün aç kalmak bir gün çaysız kalmaktan daha iyidir.

Aradığı insandır. İnsan sıfatının yanında, som altına şekil katmak için sokuşturulmuş bakır kadar ehemmiyeti olmayan unvanları hesaba katmaz. Bir bardak demli çayın her yudumunu, ab-ı hayata dönüştüren insan!

Bazen, çay bardağının çay tabağına neden yapıştığını sorgulamamak gerekir.

Gönül ne çay ister ne çayhane, gönül sohbet ister çay bahane.

Çay çanağına çay, pay çanağına pay koyacaksın.