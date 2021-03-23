Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 500 personel alacak. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Teşekkülümüz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımız için Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu 200 geçici çay eksperi ve noter kurası ile 300 geçici beden işçisi (tahmil tahliye) alınacaktır" denildi.

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