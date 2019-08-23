Çay tiryakileri dikkat! Sahtesine karşı uyarı yapıldı

Türkiye’deki çay tiryakilerinin dikkate alması gereken kararı Sri Lanka Çay Kurulu aldı. Çay kültürünün yoğun olduğu ülkemizde kaçak çay olarak tabir edilen, demlendiğinde rengi ve tadı yerli çaylardan farklı olan Seylan çayına ilişkin sahteciliğe karşı mücadele başlatıldı.

UYARI ÖNEMLİ

Hürriyet gazetesinden Burak Taşçı'nın haberine göre; kaçak çaylara ilişkin Sri Lanka Çay Kurulu açıklamada bulundu. Türkiye’de Seylan çayı olarak satılan ve halk arasında ‘kaçak çay’ olarak bilinen ürünlere ilişkin Sri Lanka Çay Kurulu hukuki haklarını kullanacağını gazeteye verdiği ilanla duyurdu.

Sri Lanka Çay Kurulu ticari marka olarak ‘Ceylon Tea Symbol of Quality’ logosunu hibe eden tek organ olduğunu açıkladı.

Bazı çaylarda izin alınmadan, yasal olmayan şekilde ‘Aslan’ logosunun yer almasından dolayı yapılan uyarıya göre, Sri Lanka Çay Kurulu’nun belirlediği kalite standartlarına uygun olarak yüzde 100 Saf Seylan Çayı içeren Saf Seylan Çay markaları Aslan logosunu kullanabiliyor.

Türkiye’de ise bazı markalar uygun olmayan koşullarda üretilen ya da yurda kaçak yollarla sokulan çaylarda Sri Lanka Çay Kurulu’nun Aslan logosu bulunuyor.

İHBARLA BİRLİKTE HUKUKİ ADIMLAR ATILABİLİR

Genellikle aktarlarda bulunan kaçak çaylara ilişkin olarak Sri Lanka Çay Kurulu “İmtiyaz sahibi belirtilen hakları ihlal eden herhangi bir Şirket veya kişiye karşı ticari markaya ilişkin tüm hakları iddia edebilir ve gerekli hukuki adımları atabilir” uyarısını da yaptı.