Çayda akıntıya kapılan Fatma Nur’un cesedi bulundu

Kahramanmaraş Afşin'de ailesiyle birlikte pikniğe giden Fatma Nur Karatut, iddiaya göre kız kardeşiyle serinlemek için Hurman Çayı’na girdi. Fatma Nur, akıntıya kapılıp gözden kaybolurken, kız kardeşi ise kıyıya çıktı. Fatma Nur’un suda kaybolduğunu öğrenen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. İtfaiyeye bağlı dalgıçlar da bölgeye gelirken, Fatma Nur’u arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Gece saatlerine kadar sürdürülen arama çalışmalarına bu sabah devam edildi. Ekipler, saat 10.30 sıralarında, Fatma Nur Karatut’un, çaya girdiği yerden 3 kilometre uzaklıkta cansız bedenini buldu.

Kızlarının ölüm haberini alan Karatut ailesi, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Fatma Nur’un cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Fatma Nur Karatut’tan geriye 3 yıl önce Hurman Çayı önünde kardeşiyle birlikte çektirdiği fotoğraf kaldı.

DHA



