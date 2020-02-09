Çaydaki hileye soğuk suyla tespit

Hemen renk vermesin

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, ürünlerine ilaç etken maddesi eklediğini tespit ettiği firmalar arasında bazı çay şirketleri de vardı. Bunun üzerine uzmanlar, çaydaki gıda boyası hilesine karşı tüketicileri uyardı.

Ziraat Mühendisi Osman Baykal, çaydaki hilenin basit bir deneyle ortaya çıkarılacağını belirterek, “Bir bardak soğuk suya bir tutam kuru çay koyun. Kaliteli çayın suya hemen renk vermemesi gerekiyor. Eğer kuru çay suya temas ettiğinde anında renk veriyorsa bu çayda boya vardır” diye konuştu.

Sert bir tat olmadı

Üreticinin dikkat etmesi gereken bazı özelliklerin olduğunu belirten Osman Baykal, “Paketteki kuru çaya bakıldığında ürün düzgün yapıda olmalı, içinde çöp, odunsu, lifsi yapılar ihtiva etmemeli. Diğer özellikleri ise içtiği zaman dilde sert bir etki bırakması gerekir.

Ancak bazı bazı işletmeler içlerine katkı maddeleri ekleyerek ucuz ürünlerden kaliteliymiş gibi gözüken ürünler elde etmeye çalışıyorlar. Çayda en çok bilinen hileler boyar madde ve granül kullanımıdır” dedi.