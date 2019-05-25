Çaydanlık temizliğinin pratik yolları

Neredeyse her gün çay demlemek için çaydanlıkları kullanıyoruz. Çaydanlıkları her gün kullanmanız durumunda kararmalar ve lekeler oluşabiliyor. Yeni çaydanlık almak yerine evde de birkaç yöntem ile yeni bir çaydanlık almış gibi parlak görünmesini sağlamak mümkün. Peki, çaydanlıkları nasıl parlaklığına kavuşturabilirsiniz? Çaydanlık temizlemek oldukça kolay bir iştir. Kimyasal ürünler kullanmadan da evde doğal yöntemler ile parlayan çaydanlıklara sahip olabilirsiniz.

SİRKE VE TUZ İLE PARLATMA:

Sirke neredeyse her konuda çözüm olanağı sağladığı gibi çaydanlık parlatmakta da etki sağlıyor. Bir kaba sirkeyi boşaltın ve bir miktar da tuz ekleyin. Tuz sirke içinde çözününceye kadar karıştırın. Daha sonra bir bez yardımı ile çaydanlığınızı temizleyin. Sirkeli tuz ile temizleme işleminiz bittikten sonra su ile durulayın ve kurulayın. Sonucunda yeni alınmış gibi pırıl pırıl parlayan çaydanlığa sahip olacaksınız. Bu yöntem lekeler, kararmalar ve matlaşmış çaydanlıklar için etkili bir çözümdür.

SİRKE VE KARBONAT İLE PARLATMA:

Sirke ve tuz kadar etkili olan sirke ve karbonat tozu ile oluşturacağınız karışımda etkili olacaktır. Karbonatı sirkenin içerisinde çözündürdükten sonra çaydanlığın dışına uygulayın ve durulayın. Eğer çaydanlığınız çok kararmış ve lekelenmiş ise sirke ve karbonatlı suda çaydanlığınızı bir süre bekletin. Daha sonra su ile ovalayarak lekelerden kurtulabilirsiniz.

LİMON KABUKLARI İLE PARLATMA:

Limonun kabuğunu küçük parçalar haline getirin ve çaydanlığı ovalayın. Daha sonra nemli bir bez ile ovalamaya devam edin. Bir süre beklettikten sonra bol su ile durulayın ve yumuşak dokulu bir bez ile kurulayın. Sonucunda çaydanlığınız tertemiz ve parlamış olacaktır.

Çaydanlığınızın içini parlatmak için ise kimyasal maddeler kesinlikle kullanmamalısınız. Kimyasal madde kullanmak yerine doğal yöntemler ile parlatmakta çok daha etkili. Çaydanlığın dışını parlatmak için yaptığınız sirkeli su işlemini uygulayabilirsiniz. Fakat sirke kokusu hemen çıkmayacağı için daha sorunsuz bir yöntem için limon tuzu kullanabilirsiniz. Limon tuzunu su dolu çaydanlığın içine boşaltın. Daha sonra 15-20 dakika kadar suyu kaynatın. Kaynayan limon tuzlu suyu boşalttıktan sonra su ile durulayın.



