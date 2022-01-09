Çayın daha çok dem vermesi için ne yapılmalı?

Kahvaltıda, öğle molasında, beş çayında, akşam yemeği sonrası veya misafir geldiğinde ilk yapılan şey çay demlemektir. Demlediğiniz çayın daha demli ve lezzetli olması için ufak tüyolar var. Peki, çayın daha demli ve daha lezzetli olması için ne yapılmalı?

PORSELEN DEMLİK KULLANIN

Profesyonel çay demlemenin altın kuralı, doğru demliği bulabilmektir. Eğer doğru demliği hala bulamadıysanız demin ortaya çıkması da oldukça zordur. Çaydan en fazla dem elde etmenin yolu ise porselen demlik kullanmaktır. Porselen demlik kullandığınızda dem daha lezzetli ve çok çıkacaktır. Bilhassa metal demlikler, çay deminin yapısını bozar, kokunun yayılmasına engel olur. Metal demliklerde çayın dokusu değiştiği için ne kokudan ne de demden lezzet alamazsınız. Üstelik porselen, metale nazaran çok daha sağlıklıdır.

DEMLİĞİ YALNIZCA SİYAH ÇAY İÇİN KULLANIN

Çay demlediğiniz demlikte farklı bitki çayları da demlerseniz, bir sonraki çay ziyafetiniz yarım kalacaktır. Çünkü çay, ortamın kokusunu içine çekme özelliği gösterir. Bu nedenle porselen ya da metal fark etmeksizin adaçayı, kuşburnu, nane limon gibi keskin kokulara sahip çaylardan birini demlemeniz durumunda yaklaşık 2 gün boyunca çayınızın kokusunu alamazsınız. Üstelik dem salması da mümkün olmaz. Rengi ve kokusu rahatsız edici olur.

DEMLERKEN İÇİNE KESME ŞEKER ATIN

Çayınızdan daha fazla dem elde etmek için çok çay kullanmanıza gerek yok. Çünkü ne kadar dem atarsanız çay o kadar acı olacaktır. Dem ile acı çay aynı şey değildir. Bu yüzden çay demini olabildiğince verimli kullanmak isteyenler için en sağlıklı öneri kesme şekerdir. Herkesin şekerli içmesi durumunda çaydanlığın demlik kısmına kesme şeker atabilirsiniz. Yalnızca 1 adet kesme şeker, çayın demini daha rahat salmasını sağlayacaktır. Üstelik rengi de bir o kadar hoş görünecektir.

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