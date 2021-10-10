Cayır cayır yanan binadan çıkmadı! 'Hayatından bezmiş galiba'

İstanbul Bağcılar'da 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken aklı dengesi yerinde olmadığı belirtilen kadın 5. katta oturduğu daireden tüm ısrarlara rağmen aşağı inmedi.









İtfiaye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü, çatı katında ise büyük çapta hasar oluştu.

ISRARLARA RAĞMEN BİNADAN ÇIKMADI

Yangın, Kemalpaşa Mahallesi 1969. Sokak'taki 6 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri kendini dışarı atarken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Binanın 5. katında oturan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kadın, tüm ısrarlara rağmen, binadan çıkmadı.

"O SICAKTA NE BEKLİYOR ANLAMADIK"

Bir apartman sakini aşağı inmeyen kadın için, "Millet, 'İn aşağı yanacaksın' diyor, kadın aşağı inmiyor. Hayatından bezmiş galiba. O sıcakta ne bekliyor anlamadık" dedi.

Bina sakini Önal Balkan da "Son anda fark ettik. Dumanı gördük polisi falan aradık. Biz de çok bilmiyoruz. Kadının aklı dengesi yerinde değil. Plastik falan toplayan biri" dedi. Yangın çıkan çatı katında büyük çapta maddi hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar başlattı.

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