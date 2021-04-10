Çaykur Rizespor: 0 Trabzonspor: 0
Süper Lig'in 34. haftasında Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.
10 Nisan 2021, Cumartesi 18:11 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca gol sesi çıkmazken maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Trabzonspor, son 5. maçında 4. beraberliğini alırken bu 4 beraberliğin 3'ü 0-0 bitti. Bordo mavili takımda 86. dakikada Vitor Hugo kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 58, Rizespor ise 35 yaptı
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