Çaykur Rizespor: 1 - Beşiktaş: 2
Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 yendi.
01 Şubat 2020, Cumartesi 20:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Gönül ile paslaşan Caner Erkin’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.
60. dakikada Abdullah Durak’ın defansın arkasına uzun pasına hareketlenen Umar, ceza sahasına girip kaleci Karius’la karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırttığı top, yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
70. dakikada Garmash’ın ara pasında ceza sahası dışı sol çaprazda Umar’ın bekletmeden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
79. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Ljajic’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Gönül’ün sert vuruşunda, topuzak köşeden filelere gitti: 1-2.
90 4. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Boriachuk’un ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Karius’tan seken topu defans kornere çeldi.
AA