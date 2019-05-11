Çaykur Rizespor 2-3 Galatasaray

Sarı-Kırmızılı kulüp deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.

90+7 Goooll Mbaye Diagne yeniden fileleleri havalandırıyor!

90+1 Goooll Mbaye Diagne

90+1' Penaltı! Hakem, GALATASARAY lehine beyaz noktayı gösteriyor.

90+1' GALATASARAY takımı golü bulabilirdi ama Sofiane Feghouli çektiği şutta çerçeveyi bulmadı

87' Ofsayt! Yardımcı hakem bayrağını Aminu Umar için kaldırıyor.

85' Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu ÇAYKUR RİZESPOR takımında Musa Çağıran.

84' Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı deplasman takımı için kalkıyor. Henry Onyekuru ofsaytta kalan oyuncu.

84' Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda GALATASARAY atağı. Şutu çeken oyuncu Fernando ancak top ÇAYKUR RİZESPOR savunmasınca karşılanıyor.

83' Oyuncu değişikliği. Fernando Boldrin sahadan çıkan oyuncu, Abdullah Durak maça dahil olan oyuncu.

83' Oyuncu değişikliği! GALATASARAY takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Sinan Gümüs , çıkan oyuncu Badou Ndiaye.

80' GALATASARAY takımında Badou Ndiaye çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

76' Goool Haminu

74' Çaykur Didi Stadyumu stadındaki bekleyiş sona erdi. Karşılaşma tekrar başlamak üzere.

74' Fatih Terim sakatlık nedeniyle oyuncu değişikliği yapmak zorunda kalıyor. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Emre Akbaba . Yerine sahaya giren oyuncu Muğdat Çelik.

73' Kırmızı kart! Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda gergin anlar. ÇAYKUR RİZESPOR takımında Brian Samudio direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı.

68' Oyun sakatlık dolayısı ile durmuş durumda. Emre Akbaba sakatlık geçiren isim.

67' ÇAYKUR RİZESPOR Brian Samudio ile gole çok yaklaştı ancak oyuncunun kafa vuruşu üst direkten döndü. Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

66' Çaykur Didi Stadyumu stadında, ÇAYKUR RİZESPOR takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

65' Sofiane Feghouli şut! Top ÇAYKUR RİZESPOR defansından dönüyor.

64' GALATASARAY takımında Mbaye Diagne kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

63' Mariano çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

62' Oyuncu değişikliği! GALATASARAY için oyuncu değişikliği. Ryan Donk çıkan oyuncu, Emre Akbaba giren oyuncu.

61' Mykola Morozyuk şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.

56' Badou Ndiaye tedavisini yaptırdı ve tekrar oyuna dahil oldu.

56' Çaykur Didi Stadyumu stadındaki müsabaka, kaldığı yerden devam edecek.

55' Sarı kart gören oyuncu Mykola Morozyuk

54' Galatasaray takımında bir süre saha kenarında tedavi gören Yuto Nagatomo tekrar sahada.

54' Ve hakem Serkan Cinar maçı tekrar başlattı.

53' Serkan Cinar sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Yuto Nagatomo

53' Çaykur Rizespor takımında kısa süreli bir sakatlık geçiren Mykola Morozyuk tekrar sahadaki yerini aldı.

52' Geçici duraklama sona erdi. Maç kaldığı yerden devam edecek.

51' Mykola Morozyuk yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

45' Goool Vedat Muriç

39' Sarı kart! Ev sahibi oyuncusu Mohamed Aberhoun sarı kart görüyor.

38' Hakem Serkan Cinar penaltı vuruşu için düdüğünü çaldı, fakat Mbaye Diagne penaltı atışından faydalanamadı.

38' Penaltı! Hakem Serkan Cinar beyaz noktayı gösterdi. Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda penaltı atışını kullanacak takım GALATASARAY.

36' Mbaye Diagne kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

35' Maçın hakemi Serkan Cinar, GALATASARAY takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

34' Mbaye Diagne kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, ÇAYKUR RİZESPOR savunmasınca engelleniyor.

31' Rize şehrindeki maçta gole yaklaşan takım ÇAYKUR RİZESPOR. Mykola Morozyuk kaleyi yokladı ancak direğe takıldı.

29' Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Aminu Umar.

26' Serkan Cinar, yardımcı hakemin de uyarısı ile ofsaytı belirliyor. ÇAYKUR RİZESPOR takımında Vedat Muriqi ofsaytta kalan isim.

26' Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Vedat Muriqi. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.

18' ÇAYKUR RİZESPOR takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Fernando Boldrin.

18' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. ÇAYKUR RİZESPOR takımında şutu çeken oyuncu Fernando Boldrin.

12' Henry Onyekuru isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Rize şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

12' Tedavi görüp bir süre kenarda bekleyen Henry Onyekuru tekrar oyunda.

12' Rize şehrinde oyun sakatlık sebebiyle durdu. Yerde kalan Henry Onyekuru için sahada.

8' Gooooll: Feghouli

6' Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Brian Samudio ancak isabet yok.

5' Az önce bir sakatlık yaşayan Sofiane Feghouli tekrar sahadaki yerini alıyor.

5' Ve hakem maçı tekrar başlattı.

4' GALATASARAY takımında sakatlık geçiren oyuncu Sofiane Feghouli.

1' Rize şehrinde maçın hakemi mücadeleyi başlatan düdüğü çaldı.

Belhanda cezalı, Mitroglou sakat

Galatasaray’da Younes Belhanda sarı kart cezası, Konstantinos Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sahadaki yerini alamayacak.

Sakatlığı süren Yunan santrfor Mitroglou da Karadeniz temsilcisine karşı mücadele edemeyecek.

Üç futbolcu kart sınırında

Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Galatasaray’da Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki kritik Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ligde mağlubiyeti unuttu

Teknik direktör Fatih Terim’in öğrencileri, Spor Toto Süper Lig’deki son 17 maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Deplasman maçlarında zorlanıyor

Galatasaray, bu sezon deplasmanlardaki maçlarda inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Süper Lig’de iç sahada 35 maçla kendisinin en uzun yenilmezlik rekorunu tekrarlayan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada ise istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Bu sezon sahasında 12 galibiyet, 4 beraberlikle 40 puan toplayan Galatasaray, deplasmanda ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan elde edebildi. Ligde bu sezon tüm yenilgilerini deplasmanda yaşayan Galatasaray, ayrıca son 8 dış saha maçını kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Rize'de son 6 maçta 1 galibiyet

Galatasaray, ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda yaptığı son 6 maçtan sadece birini kazanabildi, 2 kez yenilip, 3 kez de berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip ayrıca rakibini deplasmandaki son 4 lig maçında mağlup edemedi. Bu süre içindeki 3 maç berabere bitti, birini ev sahibi ekip kazandı.

Öte yandan Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Rize'de 17 kez karşılaşırken, konuk ekip bu maçlardan 10'unu kazandı. Karadeniz ekibi evinde 4 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.

Rize'de Galatasaray'ın 36 golüne, Çaykur Rizespor 20 golle karşılık verdi. Taraflar Rize'de en son 2016-2017 sezonunda karşılaştı ve müsabaka 1-1 sonuçlandı.

Ligde 36. randevu

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 36. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 35 lig maçından 23'ünü Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 80 golüne, yeşil-mavililer 33 golle karşılık verebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.