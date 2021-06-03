Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal istifa etti
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kartal, daha önce de futboldan tamamen çıkacağını söylemişti.
03 Haziran 2021, Perşembe 11:21 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, daha önce yaptığı açıklamada "İlk aşamada kendi yönetim kurulumla görüşmek kaydıyla futbolun tamamından çıkacağım. Etimesgut'tan da ayrılacağım, Amatör Spor Kulüpleri'nden de ayrılacağım, Rizespor'un başkanlığından da ayrılacağım. Niyetim böyle. Yani bunu söylemek biraz ayıp olur ama yani tahminen 5-6 milyon Euro harcamışımdır Türk futboluna" demişti.
Kartal, Çaykur Rizspor'daki görevinden resmen istifa ettiğini açıkladı.
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