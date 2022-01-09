Çaykur Rizespor- Beşiktaş maçı canlı yayın

2. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasının içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Batshuayi’nin vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

9. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Cemali’yi geçen Necip’in gerçekleştirdiği ortada kafa vuruşunu gerçekleştiren Emirhan’ın vuruşunda direkte patlayan topu Selim uzaklaştırdı.

25. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasının içerisinde topun Fabricio’nun eline çarpması sonucu hakem Alper Ulusoy’un VAR incelemesinin de ardından penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun balına geçen Batshuayi’nin vuruşunda ise meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

32. dakikada ceza sahasının orta kısmında Umar’ın pasıyla topla buluşan Pohjanpalo’nun vuruşunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

56.dk: GOL Rizespor Joel Pohjanpalo ile beraberliği yakaladı.

60.dk: GOL Emirhan Ilkhan Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiriyor.

68.dk: GOL Maça tekrar denge geldi, Joel Pohjanpalo Beşiktaş karşısında beraberliği yakaladı. Durum 2-2

RİZE (İHA)