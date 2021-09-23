Futbol Çaykur Rizespor Emre Belözoğlu'yu ikna etmeye çalışıyor

Çaykur Rizespor Emre Belözoğlu'yu ikna etmeye çalışıyor

Futbol

Çaykur Rizespor Emre Belözoğlu'yu ikna etmeye çalışıyor

Bülent Uygun'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna yerli bir ismi getirmek isteyen Çaykur Rizespor'da ilk hedef Emre Belözoğlu. Taraflar yarın bir görüşme gerçekleştirecek.

23 Eylül 2021, Perşembe 15:01 Son Güncelleme:
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Rizespor 6 haftada 1 puan toplayabildi ve ligin dibine demir attı. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından "Biraz destek, her şey iyi olacak" diyerek zaman isteyen Bülent Uygun'un gözünün yaşına bakılmadı ve yollar ayrıldı.

Milliyet'teki habere göre, yeni hocasını arayan Rizespor'da ilk hedef Emre Belözoğlu. Temaslar başladı ancak detaylı görüşme ilk kez yarın yapılacak.

Çaykur Rizespor'da taraftarların takımın başında görmek istediği teknik direktör Okan Buruk ile ilgili ise açıklama yapan kulüp başkanı Tahir Kıran, "Okan Buruk sağlık nedeni ile bu sene çalışmayı düşünmüyor” dedi.

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