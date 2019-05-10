Süper Toto Süper Lig'in bitimine sadece 3 hafta kaldı. Lider Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. Cim Bom'un liderliği elden bırakmaması için bu maçı mutlak kazanması gerekiyor. Ligde zor işler başaran Çaykur Rizespor ise kendi saha avantajını kullanarak rakibini eli boş göndermenin peşinde... Şampiyonluk yolunda krtik bir viraj olan bu maçı zamanı ise başta Galatasaraylı taraftarlar olmak üzere futbolseverler tarafından araştırılıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor Galatasraay maçı 11 Mayıs Cumrtesi günü saat 16.00'da Rize Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetirken müsabakayı beIN SPORTS 1 kanalı canlı yayınlayacak.

Çaykur Rizespor - Galatasaray muhtemel 11'ler...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Morozuik, Azubuike, Musa, Boldrin, Mustafa, Samudio, Muriç

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, N'Diaye, Onyekuru, Feghouli, Fernando, Diagne

Süper Lig’de geçen hafta oynanan derbide Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek liderliği 21 hafta sonra averajla devralan sarı-kırmızılılar, ikinci yarının formda ekibi Çaykur Rizespor’a konuk olacak.

Galatasaray, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki avantajını devam ettirmek istiyor. İki takım arasında Süper Lig’in ilk yarısında İstanbul’da oynanan maç, Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Belhanda cezalı, Mitroglou sakat

Galatasaray’da Younes Belhanda sarı kart cezası, Konstantinos Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sahadaki yerini alamayacak.

Sakatlığı süren Yunan santrfor Mitroglou da Karadeniz temsilcisine karşı mücadele edemeyecek.

Üç futbolcu kart sınırında

Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Galatasaray’da Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki kritik Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ligde mağlubiyeti unuttu

Teknik direktör Fatih Terim’in öğrencileri, Spor Toto Süper Lig’deki son 17 maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Deplasman maçlarında zorlanıyor

Galatasaray, bu sezon deplasmanlardaki maçlarda inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Süper Lig’de iç sahada 35 maçla kendisinin en uzun yenilmezlik rekorunu tekrarlayan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada ise istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Bu sezon sahasında 12 galibiyet, 4 beraberlikle 40 puan toplayan Galatasaray, deplasmanda ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan elde edebildi. Ligde bu sezon tüm yenilgilerini deplasmanda yaşayan Galatasaray, ayrıca son 8 dış saha maçını kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Rize'de son 6 maçta 1 galibiyet

Galatasaray, ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda yaptığı son 6 maçtan sadece birini kazanabildi, 2 kez yenilip, 3 kez de berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip ayrıca rakibini deplasmandaki son 4 lig maçında mağlup edemedi. Bu süre içindeki 3 maç berabere bitti, birini ev sahibi ekip kazandı.

Öte yandan Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Rize'de 17 kez karşılaşırken, konuk ekip bu maçlardan 10'unu kazandı. Karadeniz ekibi evinde 4 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.

Rize'de Galatasaray'ın 36 golüne, Çaykur Rizespor 20 golle karşılık verdi. Taraflar Rize'de en son 2016-2017 sezonunda karşılaştı ve müsabaka 1-1 sonuçlandı.

Ligde 36. randevu

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 36. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 35 lig maçından 23'ünü Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 80 golüne, yeşil-mavililer 33 golle karşılık verebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.