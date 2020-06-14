Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti
Galatasaray, Süper Lig'in 27. hafta maçında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 50 puanla lider Trabzonspor'un 6 puan gerisine düştü. Çaykur Rizespor ise puanını 28'e yükseltti.
14 Haziran 2020, Pazar 23:17 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray, Süper Lig’de 10 maç sonra 3 puan kaybetti. Süper Lig’de ara verilmeden önce başarılı bir grafik çizen ve yenilmemezlik serisi yakalayan Galatasaray, bu istatistiğini Rize deplasmanında bıraktı. Sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde ligde en son yine bir deplasman müsabakasında Göztepe’ye 2-1 mağlup olmuş, daha sonra oynadığı 10 mücadelede de 8 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.
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