Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maç sonucu: 0-1
Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yendi. Konuk ekibe 3 puanı kazandıran golü, 44. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim attı. Gaziantep FK, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etti. Gaziantep ekibi puanını 28'e yükseltti, Rizespor ise 17 puanda kaldı.
26 Aralık 2021, Pazar 16:48 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ’in 19. haftasında Çaykur Rizespor , Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Boldrin’in vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
32. dakikada Umar’ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Pohjanpalo'nun pasında Boldrin şutunu çekti, ancak savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
43. dakikada ceza sahası içinde Selim’in müdahalesiyle Figueiredo yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Maxim topu ağlara gönderdi. 0-1
56. dakikada Gökhan Gönül’ün ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sabo’nun şutunda meşin yuvarlak az fark auta çıktı.
74. dakikada Gaziantep ceza sahasında oluşan karambolde ceza sahasının dışında topla buluşan Umar’ın sol çaprazdan şutunu kaleci Günay kornere çeldi.
81. dakikada Boldrin’in pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Pohjanpalo’nun şutu az farkla üstten auta çıktı.
İHA